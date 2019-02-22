2019/02/22 | 22:40

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انتهاء اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم والبشير يتوجه لإلقاء خطابه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتهاء اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم والبشير يتوجه لإلقاء خطابه قناة الغد.

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