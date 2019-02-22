التركمان : وجود القوات الاميركية في كركوك غرضه اعادة سيطرة البيشمركة عليها

2019/02/22 | 22:47

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كركوك – عراق برس- 22 شباط / فبراير: افادت مصادر تركمانية مطلعة ، الجمعة ، بان وجود القوات الاميركية في كركوك غرضه اعادة السيطرة على المحافظة من قبل البيشمركة والاسايش وتصدير نفطها من دون العودة الى الحكومة.

وتابع النائب السابق عن المكون التركماني في محافظة كركوك فوزي اكرم ترزي،ان “المعضلة الاساسية في كركوك هي وجود القوات الاميركية، التي تحاول اعطاء رسالة للجميع مفادها ان الدولة غير قادرة على خلق الامان والاستقرار في كركوك”مشيرا الى ، ان “القوات الاميركية في كركوك تسعى لبث اشاعات بشأن عودة داعش الارهابي الى المحافظة بهدف خلق حالة من الخوف والذعر والهلع في نفوس اهالي المحافظة وماتفعله اميركا وماتبثه من رسائل واشاعات تهدف الى اعادة سيطرة البيشمركة والاسايش على كركوك وتصدير نفطها من دون العودة الى وزارة النفط والحكومة” على حد وصفه .



انتهى اح

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