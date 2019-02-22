مجلس صلاح الدين يناقش مشروع

2019/02/22 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، أحمد الكريم للتغيير، إن اجتماع الحكومة المحلية في سامراء ناقش الواقع الخدمي للقضاء، ومشروع سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية.

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