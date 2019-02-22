التركمان: القوات الأمريكية تساند عودة البيشمركة لكركوك

2019/02/22 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر تركمانية مطلعة، اليوم الجمعة، بأن وجود القوات الأميركية في كركوك غرضه إعادة السيطرة على المحافظة من قبل البيشمركة والأسايش وتصدير نفطها من دون العودة إلى الحكومة.

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