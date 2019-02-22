2019/02/22 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت، اليوم الجمعة، في مدينة اسطنبول، فعاليات مهرجان "الثقافة والكتاب العربي"، بمشاركة 10 دول عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من بينها العراق.. 10 دول تشارك في معرض اسطنبول للكتاب) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من بينها العراق.. 10 دول تشارك في معرض اسطنبول للكتاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).