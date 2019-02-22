التعليم العالي السورية: إعفاء مدير عام مشفى حلب جاء نتيجة ضعف أدائه

2019/02/22 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..نفت وزارة التعليم العالي السورية ،الجمعة، صحة ما كتبه الدكتور محمد علي سريو، المدير العام المقال لمشفى حلب الجامعي، حول أسباب إعفائه من منصبه.وجاء في بيان لوزارة التعليم العالي السورية، نشر على موقعها الرسمي، “بناء على ما نشره الدكتور محمد علي سريو على صفحته وتناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول إعفائه من […]

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