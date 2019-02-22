إحالة مواطن للقضاء حاول تهريب عجلة في سفوان

2019/02/22 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احالت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، مواطن عراقي للقضاء حاول تهريب عجلة الى البلاد.

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