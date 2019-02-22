الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد التزام ايران بالاتفاق النووي

2019/02/22 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق

النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 ولم تزد كمية اليورانيوم المخصب

المتوفرة لديها.وأشارت الوكالة الدولية في تقريرها الخاص بالأشهر

الثلاثة الأخيرة، والذي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، إلى أن إيران لا

تزال ملتزمة بالمستوى المسموح به بموجب الاتفاق لتخصيب اليورانيوم،

ولم تزد كمية اليورانيوم المخصب المتوفرة لديها.وأضافت الوكالة

الدولية للطاقة الذرية أنها قامت بتفقد كافة المواقع الإيرانية التي

كان من الضروري تفتيشها.

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