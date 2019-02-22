رد هيأة التقاعد على خبر الاستقطاعات في رواتب المتقاعدين

2019/02/22 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد: الفرات نيوز} نفت هيأة التقاعد الوطنية ، اليوم الجمعة، وجود استقطاعات في رواتب المتقاعدين.

وقال بيان لهيأة التقاعد الوطنية حصلت { الفرات نيوز} على نسخة منه إن "مواقع التواصل الأجتماعي تتداول أخبارا كاذبة عن وجود استقطاعات في رواتب المتقاعدين وتداول أحاديث عن قانون التأمينات الأجتماعية ، لذا نود التنويه لجميع المتقاعدين عدم الأنصات لهذهِ الأشاعات المغرضة لأن الهدف منها عرقلة مسيرة النجاحات المتحققة في كافة المجالات وأرباك المواطنين".وأضاف البيان "أن رئيس هيأة التقاعد الوطنية أحمد عبد الجليل الساعدي يؤكد عدم وجود أي استقطاع حالياً وكذلك في موازنة 2019 وإن الهيأة مستمرة بصرف الرواتب التقاعدية بشكل منتظم".

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