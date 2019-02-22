مباشر| كلمة للرئيس البشير بشأن الأوضاع السياسية في السودان

2019/02/22 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الشرطة السودانية، الأحد، الغاز المسيل للدموع على تجمع مناهض للحكومة في العاصمة السودانية، بحسب شهود عيان، فيما واصل المحتجون حملتهم ضد حكم الرئيس عمر البشير.

وخرج عشرات المتظاهرين إلى شوارع حي بحري شمال الخرطوم، وهتفوا ضد الحكومة، إلا أن شرطة مكافحة الشغب تصدت لهم.

وقالت المتظاهرة عفرا، التي رفضت كشف اسمها الكامل لأسباب أمنية، “لن نستسلم، سنواصل الاحتجاج”.

وأضافت “عندما نواصل التظاهر، سينضم إلينا مزيد من الناس”.

وذكر شهود عيان أن تظاهرات صغيرة جرت في مناطق أخرى من العاصمة، وأن الشرطة اعتقلت العديد من المحتجين.

ويشهد السودان تظاهرات شبه يومية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة، وبدأت الاحتجاجات في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018 إثر قرار السلطات رفع سعر الخبز ثلاث أضعاف.

وتحولت التظاهرات لاحقا إلى حركة احتجاج واسعة ضد نظام الرئيس عمر البشير، الذي يحكم البلاد منذ انقلاب في 1989.

وبحسب حصيلة رسمية، سقط 31 قتيلا منذ بداية التظاهرات في 19 ديسمبر/ كانون الأول، في حين تقول منظمة هيومن رايتس ووتش، إن العدد بلغ 51 قتيلا.

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