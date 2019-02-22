القبض على قائد ’’غزوة القائم’’ بتنظيم داعش بعد تسلله من سوريا الى العراق

2019/02/22 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة (22 شباط 2019)، القبض على ما يسمى بـ "قائد غزوة القائم"، بتنظيم داعش، بعد تسلله من سوريا إلى العراق.

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