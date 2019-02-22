2019/02/22 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية رأت اليوم النائبة السابقة، سروة عبد الواحد، أن ’’ته(ديد’’ نائب رئيس حكومة كردستان، قوباد طالباني، لرئيس الحراك الجديد شاسوار عبد الواحد، لا يعني إلا “الخوف من مصيره”، على حد تعبيرها.وقالت عبد الواحد، في تغريدة عبر حسابها في تويتر تابعته اليوم الثامن ، مساندة شقيقها: “لن نخاف من ت(هديداتكم..ابناء البارزاني …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تهد(يد شقيقها سروة عبد الواحد تسانده وتفتح النار على الحزبين الكرديين صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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