2019/02/22 | 23:08

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البشير: لابد أن تكون وثيقة الحوار الوطني أساسا متينا لاستكمال بناء الوطن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البشير: لابد أن تكون وثيقة الحوار الوطني أساسا متينا لاستكمال بناء الوطن قناة الغد.

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