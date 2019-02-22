وزير الثقافة يأمر بمتابعة “سور تكريت”: ضرورة الحفاظ على الآثار

2019/02/22 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس دعا وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، الجمعة، الى تشكيل لجنة من الهيئة العامة للآثار والتراث لمتابعة “سور تكريت” الأثري بعد تعرضه لأضرار نتيجة الأمطار.وقال مكتب وزير الثقافة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (22 شباط 2019) إن الأخير وجه “بتشكيل لجنة من الهيئة العامة للآثار والتراث لمتابعة سور […]

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