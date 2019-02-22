فايروس الكبد يهدد حياة 44 ألف نسمة في هذه الناحية

2019/02/22 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلن مدير ناحية الرمانة غربي الانبار رافع حرب، الجمعة، عن افتقار الخدمات من الماء والكهرباء فضلاً عن انتشار مرض فايروس الكبد بكثرة.وقال حرب في حديث لـ “ناس” اليوم (22 شباط 2019)، ان ” الناحية منكوبة ولغاية لم يتم تعويض اهاليها الذي يبلغ عدد سكانها (٤٤) ألف نسمة”، مطالبا “الحكومة المركزية والمحلية […]

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