دعوة إلى الحفاظ على لهجاتنا العراقية

2019/02/22 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى سعدون أتذكَّر جيِّدًا أنني كنتُ أسمع أكثر من لهجة في حياتي اليومية، في منطقتنا حيث كنَّا نسكن، مثل: البغدادية، والمصلاوية (الموصل)، والبصراوية، والتكريتية، والعمارتلية (العمارة)، والأنبارية؛ إذ كنَّا وجيرانَنا وأصدقاءَنا، نتحدث أحيانًا بعدَّة لهجات في آن واحد.أيضًا كنتُ أسمع لهجات أخرى بألوان متعددة، منها لهجَتَا قوميتي الكُرد والتُّركمان، اللَّتَين لا تَنطقان العربية بشكل […]

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