2019/02/22 | 23:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البشير: حل حكومة الوفاق وتشكيل حكومة كفاءات) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
البشير: حل حكومة الوفاق وتشكيل حكومة كفاءات
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البشير: حل حكومة الوفاق وتشكيل حكومة كفاءات) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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