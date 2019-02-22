“عطل عالمي” يضرب فيسبوك.. وبلد عربي واحد بين المتضررين

2019/02/22 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات

تعرض

موقع “فيسبوك” في عدد من دول العالم إلى عطل مفاجئ، الجمعة، حيث لم يتمكن

المستخدمون من الوصول إلى حساباتهم وأحيانا إلى الموقع ككل.

وأبلغ

مستخدمو الموقع عن مشاكل واجهتهم عند محاولة الوصول إلى حساباتهم، في عدة مناطق هي

الولايات المتحدة ودول في أميركا الجنوبية وتونس وبعض دول أوروبا.

وقال

المستخدمون أنهم واجهوا “صفحات فارغة” عندما حاولوا الدخول إلى حساباتهم،

وبقيت الصفحة “بيضاء” دون أي من محتويات الموقع.

وبدأت

الشكاوى بالتدفق حول العطل صباح الجمعة بتوقيت نيويورك، فيما أظهرت مواقع مختصة أن

المناطق الأكثر تضررا هي مدن الجنوب الشرقي للولايات المتحدة، وبلجيكا وهولندا وجمهورية

التشيك وتشيلي والبرازيل وتونس.

وجاءت

50 بالمئة من الشكاوى لتؤكد أن المستخدمين واجهوا صفحات “فارغة” عند محاولة

دخول الموقع، بينما قال ثلث المشتكين أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى حساباتهم.

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