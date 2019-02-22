عمليات الجزيرة تعلن مضافات لخطف مواطنين يبحثون عن “الكمأ” في الانبار

2019/02/22 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار

أعلنت

قيادة عمليات الجزيرة، الجمعة، عن تدمير مضافات يختبئ فيها ارهابيون يختطفون ويقتلون

المواطنين الذين يبحثون عن الكمأ في الانبار.

وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قيادة عمليات الجزيرة والقطعات الملحقة بها من قيادة فرقة المشاة السابعة وفرقة المشاة الالية الثامنة باشرت، بعملية استباقية واسعة شملت كافة محاور قواطع مسؤولية القيادة وبأسناد جوي من قبل طيران الجيش العراقي وبمشاركة الحشد العشائري للمناطق الغربية، وقد تكللت العملية بالنجاح والانتصار على العناصر الإرهابية المختبأين في جحور الوديان وكهوف الجبال وصحراء الغربية”.

وأضافت،

أنهم”يختبئون فيها مستغلين الابرياء الذين يسترزقون من جني الكمأ فتقوم هذه الفئة

الضالة بقتلهم أو اختطافهم والمساومة عليهم بأموال طائلة لإطلاق سراحهم، وكان لأبطال

جيشنا الباسل دورا فعالا في تدمير هذه الجماعات وسحقها وحرق مضافاتهم واوكارهم، وتدمير

الياتهم واسلحتهم التي يعتمدون عليها بتنفيذ مخططاتهم الاجرامية”.

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