الموافقة على منح قروض للمشاريع الصناعية ضمن القطاع الخاص في الديوانية

2019/02/22 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اتحاد الصناعات في الديوانية عن حصول موافقة البنك المركزي العراقي على فتح قروض للمشاريع الصناعية ضمن القطاع الخاص.

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