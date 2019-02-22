إحالة عراقي للقضاء حاول تهريب عجلة في منفذ سفوان الحدودي

2019/02/22 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، عن إحالة عراقي للقضاء قادم من الكويت حاول تهريب عجلة سياحية في منفذ سفوان الحدودي.

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