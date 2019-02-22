الرئيس السوداني في خطاب للشعب: البعض يحاول قيادة البلاد إلى مصير مجهول

2019/02/22 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس السوداني عمر البشير، إنه لم يكن مرفوضا أن تخرج فئة من الشعب تطالب بترقية الأوضاع العامة والخلل في الأداء الحكومي، ولكن ما كان غير مقبولاً ومقلقاً هو محاولة البعض القفز في الصف الأول لتلك الاحتياجات والعمل على استغلالها.

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