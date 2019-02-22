رسمياً.. البشير يعلن حالة الطوارئ في السودان ويحل الحكومة ويدعو الى تأجيل التعديلات الدستورية

2019/02/22 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في السودان لمدة عام.

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