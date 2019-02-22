2019/02/22 | 23:26

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البشير يعلن فرض حالة الطوارئ في السودان لمدة عام واحد

الرئيس السوداني يعلن حل الحكومة المركزية وحكومة الولايات

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