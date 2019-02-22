2019/02/22 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان لاكازيت قد تعرّض للطرد في الدقيقة 85 بعد اعتدائه على الصربي ألكسندر فيليبوفيتش مدافع فريق باتي بوريسوف البيلاروسي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.وسيفتقد "المدفعجية" خدمات المهاجم الفرنسي خلال مواجهتي فريق رين الفرنسي في ثمن نهائي اليوروباليغ، إلى جانب غيابه عن لقاء الإياب الذي جرى أمام الفريق البيلاروسي.

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