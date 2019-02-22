2019/02/22 | 23:27

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اعتقال قاطع الرؤوس في عصابات داعش

تأریخ التحریر: : 2019/2/22 23:19

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{بغداد: الفرات نيوز} القت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على أحد قادة عصابات داعش الملقب بـ (قاطع الرؤوس).

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