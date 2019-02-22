الرئيس السوداني يحلُّ الحكومة الاتحادية ويعلن حالة الطوارئ لمدة عام

2019/02/22 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة عام، وحلِّ الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات‎.وقال البشير، في خطاب ألقاه اليوم في العاصمة الخرطوم، بحضور قيادات حكومية وأخرى من الحزب الحاكم: "لم يكن مرفوضاً لدينا خروج فئة من الشعب لترقية الأوضاع العامة ومعالجة الخلل في الأداء الحكومي".وأضاف أن "أجزاءً من البلاد شهدت احتجاجات مشروعة في البداية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، وتلك مطالب موضوعية كفلها الدستور والقانون".وتابع الرئيس السوداني أن "البعض استغل الاحتجاجات لتحقيق أجندة خيارات صفرية تقود البلاد لمصير مجهول".وأردف قائلاً: "نحن منحازون للشباب انحيازاً صادقاً ونتفهم طموحاتهم ومطالبهم الموضوعية، وأدعو البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية". وأكد البشير أنه "سيتابع تنفيذ كل القرارات التي أصدرها، وأن القوات المسلحة ستكون حامية للوطن والشعب"، داعياً جميع الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والشباب إلى "الحوار". وانطلقت مظاهرات السودان في 19 كانون الأول/ديسمبر احتجاجاً على رفع الحكومة سعر رغيف الخبز ثلاثة أضعاف، وسرعان ما تخللتها مواجهات دامية خلفت عشرات القتلى والجرحى.

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