عضو بالفيدرالي: البنك سينهي خفض الميزانية العمومية حال الحاجة لذلك

2019/02/22 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك على استعداد لتغيير نهج خفض ميزانيته العمومية إذا أظهرت الظروف الاقتصادية حاجة لذلك.





وأضاف "راندال كوارلز" نائب رئيس البنك المركزي للإشراف في مؤتمر بنيويورك، اليوم الجمعة، أن الفيدرالي لا يزال ملتزماً بوظيفته المزدوجة بشأن التوظيف الكامل والحفاظ على التضخم عند مستوي مستقر.





أوضح "كوارلز" أن تطبيع الميزانية العمومية ليس هدفاً تنافسياً، مشيراً إلى أنه إذا أظهرت خطط الفيدرالي بشأن الميزانية تعارضاً مع تحقيق أهدافه، فسوف يعيد تقييم هذا النهج بسرعة.





ويسمح الاحتياطي الفيدرالي حالياً بمبلغ 50 مليار دولار شهرياً لخفض الميزانية العمومية البالغة 4 تريليونات دولار، وبدأ هذا البرنامج في أكتوبر 2017 بعد ثلاث جولات من التيسير الكمي.





وكان محضر الفيدرالي قد ذكر أن غالبية صناع السياسة النقدية يرون أنه من الأفضل إنهاء تخفيض السندات في الميزانية العمومية للبنك المركزي قبل نهاية عام 2019.





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