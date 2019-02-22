محدث.. نايمكس يسجل مكاسب أسبوعية 3%

2019/02/22 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات نشاط التنقيب في الولايات المتحدة، والتفاؤل التجاري، ليسجل نايمكس مكاسب أسبوعية قوية.





وتلقى الخام الأمريكي الدعم مع صعود الأسهم الأمريكية والتفاؤل بشأن احتمالية التوصل لصفقة تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وسط استمرار المحادثات بينهما.





وكشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار 4 منصات إلى 857 منصة خلال الأسبوع الجاري.





في حين أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب صعود إنتاج الخام في الولايات المتحدة إلى مستوى 12 مليون برميل يومياً للمرة الأولى على الإطلاق.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنحو 0.5% إلى 57.26 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر الماضي.





وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، حقق الخام الأمريكي مكاسب بنحو 3%.





وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل هامشياً بنسبة 0.08% إلى 67.01 دولار للبرميل.





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