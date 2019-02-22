الاستخبارات العسكرية تعتقل “قاطع الرؤوس” في تنظيم داعش    

2019/02/22 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ألقت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، الجمعة، على احد الارهابيين الذين تسللوا عبر الحدود العراقية السورية المعروف بلقب “قاطع الرؤوس”.وقال بيان مديرية الاستخبارات تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (22 شباط 2019)، إنه “وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ألقي القبض على احد الارهابيين الذين تسللوا عبر الحدود العراقية السورية المعروف بلقب […]

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