الكربولي ينتقد زيارة سفراء الدول الى المحافظات العراقية

2019/02/22 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد النائب محمد الكربولي زيارة سفراء الدول الى المحافظات العراقية .

وقال الكربولي في تغريدة له على تويتر ان قبيل انهيار الدولة العثمانية شهدت ارض العراق ظاهرة صراع القناصل بين الدول المتنافسة على ثروات العراق وكان قناصل تلك الدول يجوبون مناطق العراق ويعقدون الاتفاقيات مع شيوخ العشائر دون الرجوع للسلطة في بغداد.

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