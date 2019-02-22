محمد جواد ظريف: سنتعامل مع الرئيس ترامب بنفس أسلوبه ونجهز له مفاجأة

2019/02/22 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيرني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يحب عنصر المفاجاة ولهذا السبب فإننا سنتعامل معه بنفس هذا الاسلوب، وزعم إن إيران بلد يتمتع بالاستقرار الكامل لانها لاتعتمد على القوات الاجنبية.

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