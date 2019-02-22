خلية الصقور الاستخبارية تقتل القيادي الإرهابي ميزر الجوالي

2019/02/22 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة من الفريق التكتيكي التابع لخلية الصقور الاستخبارية من قتل الإرهابي ميزر الجوالي ، في عملية متقنة داخل كركوك بعد تطويق داره.

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