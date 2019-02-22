القبض على الإرهابي المسؤول عن جرائم

2019/02/22 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على احد الارهابيين الذين تسللوا عبر الحدود العراقية السورية والمعروف ب (قاطع الرؤوس).

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