بعملية نوعية .. الاستخبارات تطيح بالارهابي المدعو ابو ايوب

2019/02/22 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الاستخبارات العسكرية اليوم الجمعة ، من الاطاحة بما يسمى قائد غزوة القائم الملقب ابو ايوب.

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