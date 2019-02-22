2019/02/22 | 23:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: 400 جندي أميركي سيبقون في سوريا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ترامب: 400 جندي أميركي سيبقون في سوريا
تأریخ التحریر: : 2019/2/22 23:50
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: 400 جندي أميركي سيبقون في سوريا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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