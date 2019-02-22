القبض على متهم يبتز النساء في الفيسبوك

2019/02/22 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الشؤون الداخلية والأمن في وزارة الداخلية، أنها القت القبض على متهم يقوم بأبتزاز النساء بعد تهكير الفيسبوك الخاص بهم.

وقال بيان للمديرية العامة للشؤون الداخلية، أن " مفارزها في قضاء الكاظمية ألقت القبض على متهم يقوم بابتزاز النساء بعد تهكير صفحات الفيس بوك الخاص بهم ومساومتهم بمبالغ مالية .وأضاف البيان أن "العملية جاءت بعد ورود شكوى من إحدى ضحايا هذا المتهم على اثرها باشرت مفارزنا وبعد اخذ الموافقات القضائية بالبحث والتحري تم القاء القبض وتقديمه العداله لينال جزائه العادل لما اقترفته يداه".

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