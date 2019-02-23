ترمب: سنبقي عدداً قليلاً من جنودنا في سوريا

2019/02/23 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، اليوم الجمعة، 22 شباط، 2019، إبقاء عدد من جنود بلاده في سوريا، مشيراً إلى تحقيق انتصارات كبيرة في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش.وقال ترمب في كلمة له تابعتها شبكة رووداو الإعلامية: "لقد حققنا انتصارات كبيرى في الحرب ضد داعش"، مضيفاً: "سنبقي عدداً قليلاً من الجنود في سوريا".وبشأن بناء جدار مع المكسيك، قال ترمب: "نحن بحاجة لحماية حدودنا وقد أرسلنا قوات كبيرة إلى حدودنا مع المكسيك"، مشدداً على "وجوب تخصيص الموازنة اللازمة لإنشاء الجدار".وفي وقت سابق، رحبت الإدارة الذاتية بكوردستان سوريا بقرار الولايات المتحدة بإبقاء 200 جندي أمريكي في سوريا بعد سحب القوات، مشيرةً إلى أن هذا القرار "يشجع الدول الأوروبية الأخرى وخاصة شركاؤنا في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، أيضاً على الاحتفاظ بقوات في المنطقة وقد يشجع دولاً أوروبية على أن تبقي قواتها أيضاً".وقال الرئيس المشترك لهيئة العلاقات الخارجية في مقاطعة الجزيرة التابعة للإدارة الذاتية، عبد الكريم عمر، في تصريح صحفي: "أعتقد أن بقاء عدد من الجنود الأمريكيين وعدد أكبر من قوات التحالف وبحماية جوية، سيلعب دوراً في تثبيت الاستقرار وبحماية المنطقة أيضاً"، متابعاً: "أعتقد أن بقاء هذه القوات في هذه المنطقة، ريثما تحل أزمة البلد سيكون حافزاً وداعماً ووسيلة ضغط أيضاً على دمشق لكي تحاول جدياً في أن يكون هناك حوار لحل الأزمة السورية".وأعلن البيت الابيض، أمس الخميس، أن البنتاغون سيبقي نحو 200 جندياً أميركياً في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترمب للقوات الأميركية من هذا البلد.

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