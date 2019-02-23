2019/02/23 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

ذكر مسؤولون بقطاع الصحة في قطاع غزة، الجمعة، إن جنودا إسرائيليين قتلوا بالرصاص صبيا فلسطيني...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي أثناء احتجاج على حدود غزة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي أثناء احتجاج على حدود غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).