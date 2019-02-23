عضو بالفيدرالي: العلاقة العكسية بين البطالة والتضخم لا تزال موجودة

2019/02/23 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال أحد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي إن العلاقة بين البطالة والتضخم والمعروفة باسم "منحنى فيليبس" مازالت موجودة، مشيراً إلى أن البنك يجب أن يكون حذراً بشأن التضخم.





"منحنى فيلبيس" هي نظرية وضعها الاقتصادي النيوزلندي "ويليام فيليبس"، تعتقد أن التضخم ومعدل البطالة تربطهما علاقة عكسية.





وأضاف "جون ويليامز" رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بخطاب بمنتدى حول السياسة النقدية، اليوم الجمعة، أن البيانات تظهر أن "منحنى فيليبس" لا يزال موجودًا، خاصة باستبعاد بعض السلع واستخدام أسعار الخدمات بشكل أساسي.





وأشار "وليامز" إلى أن البنك المركزي يجب أن يكون حذراً بشأن تحرك معدل التضخم صعوداً أو هبوطاً.





وتابع عضو الفيدرالي بأنه البنك يجب أن يراجع هدف التضخم عند 2% للتأكد من أنه يأخذ في الاعتبار التوقعات التي تتحرك في كلا الاتجاهين.





وكانت بيانات رسمية قد أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 304 وظيفة في يناير الماضي بوتيرة تفوق توقعات المحللين، في حين صعد معدل البطالة إلى 4%.





وفي بيانات أخرى، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 1.6% خلال الإثنى عشرة شهراً المنتهية في يناير الماضي مقابل 1.9% في ديسمبر السابق له، وهي أقل وتيرة ارتفاع منذ يونيو 2017.





وبالنسبة لمعدل التضخم الأساسي والذي يستبعد أثر تكاليف الغذاء والطاقة، فسجل 2.2% خلال فترة الـ12 شهراً المنتهية في يناير الماضي

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