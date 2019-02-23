الرئيس الصيني يدعو واشنطن وبكين لمضاعفة جهودهما لحل الخلاف التجاري

2019/02/23 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تلقى رسالة من نظيره الصيني شي جين بينج يدعو خلالها واشنطن وبكين لمضاعفة جهودهما للوصول لنقطة تلاقي من أجل عقد صفقة تجارية بين الطرفين.





وأضاف الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه عندما تكون العلاقة بين الولايات المتحدة والصين جيدة، قد يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.





وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه من المتوقع أن يلتقي بنظيره الصيني قريباً، قائلاً: "من الممكن أن أقوم بوضع النقاط النهائية لاتفاق تجاري مع شي أو ربما لا".





وأوضح ترامب أنه سيكون مستعداً لتمديد المهلة التي حددها وستنتهي في الأول من مارس المقبل، إذا رأي تقدماً كبيراً يتم إحرازه.





وتجري الولايات المتحدة والصين محادثات هذا الأسبوع في واشنطن من أجل إنهاء الحرب التجارية بينهما بعد مباحثات أخرى تمت في الأسبوع الماضي.





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