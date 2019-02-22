2019/02/23 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر أعرب توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن أمنيته بأن يجدد اللاعب داني ألفيش عقده مع النادي في أقرب وقت ممكن.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب البرازيلي مع الفريق مع نهاية الموسم الحالي، ولكن توخيل أعرب عن تمسكه باللاعب.

ماني يحصد جائزة أفضل لاعب في الشهر مع ليفربول اختيارات المحررين كيف رد مارسيلو على المقارنة بينه وبين ريجيلون؟ سولشار: أليكسيس سانشيز كزجاجة الكاتشب حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية

وعن هذا الأمر قال المدرب الألماني: "المفاوضات لتجديد العقود ليست من مهام وظيفتي، داني ألفيش لاعب مهم للغاية ويحظى بسلوك رائع، ولكنني لا أشارك في هذه المفاوضات، وأتمنى أن تصل إدارة النادي لاتفاق مع اللاعب ووكيله للتجديد في أقرب وقت".

ويلعب دانييل ألفيش مع فريق باريس سان جيرمان منذ صيف عام 2017 قادمًا من فريق يوفنتوس.

يذكر أن ألفيش كان قد سبق له اللعب أيضًا لفريقي برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، وتوج مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توخيل يأمل في تجديد عقد ألفيش في أقرب وقت) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توخيل يأمل في تجديد عقد ألفيش في أقرب وقت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).