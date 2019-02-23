الحشد الشعبي يعلن التصدي لهجوم ارهابي على الشرقاط

2019/02/23 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت قوات الحشد الشعبي ورجال الشرطة، مساء اليوم الجمعة، لهجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

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