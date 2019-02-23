محامي المناذرة يقاطعون إنتداب التحقيق والجنح

2019/02/23 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت غرفة محامي قضاء المناذرة في محافظة النجف الأشرف ، جلسة

طارئة ، برئاسة المنتدب المحامي حيدر محمد غزاي الفتلاوي ،

بخصوص فرض رسوم جديدة ومجحفة من قبل وزارة الداخلية والتي تسبب ضرراً

بالمواطن والمحامي .وأصدرت غرفة محامي المناذرة وبالإجماع كتاباً معنون الى قضاة المناذرة

معلنين فيه مقاطعة إنتداب التحقيق والجنح معتبريه كرد فعل أولي آزاء

هذه التعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية مطالبين وزارة الداخلية

إلغاء هذه التعليمات وفي حالة عدم إلغائها ستكون لهم وقفة لاحقة .وبَيَن َمحامي المناذرة إن هذه التعليمات هي مجحفة بحق المواطن

والمحامي لكونها رسوم جديدة ومجحفة ومخالفة للدستور بحق المواطنين

والمحامين .

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