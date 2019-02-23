تركيا تخوض الانتخابات البلدية .. وهذا مايريده اردوغان !

2019/02/23 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعد تركيا لإجراء الانتخابات البلدية في 31 مارس/ آذار المقبل حزب

العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اعلن أنه سيخوض الانتخابات

بالتحالف مع حزب الحركة القومية الامر الذي جعل اردوغان يدفع بأقوى

الاسماء وأقربها اليه للفوز بمدينة اسطنبول وهو بن علي

يلدرم هذه الانتخابات ستكون صعبة على اردوغان بسبب التراجع الملحوظ في

الليرة التركية امام بقية العملات والتباطؤ الاقتصادى الحاد وانهيار ثقة المستهلك لكن الدفع بشخصية مثل

بن علي يلدرم سيكون مهما لأردوغان . تمثل الانتخابات المحلية (البلدية) في تركيا اهتماماً خاصاً بل

مصيرياً بالنسبة للأحزاب لأنها تتحكم في مستقبلها وتأثيرها شعبياً

وتعزيز فرصها في الوصول إلى السلطة لاحقاً. اردوغان صرح بأن السيد بن علي يلدريم لعب دور مهم في حزب

العدالة والتنمية لمدينة اسطنبول وهو رفيق دربي والان سوف نقوم

بترشيحه رئيس لبلدية هذه المدينة . كل هذا وتفاصيل اكثر حول هذا الموضوع ستشاهدونه في تقرير اخباري مفصل

في نشرات اخبار افاق الفضائية ليوم غد

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