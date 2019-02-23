الإعلام الأمني يوضح حقيقة فيديو قتل داعش لأفراد من الشرطة

2019/02/23 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت خلية الإعلام الامني، حقيقة تداول فيديو قتل لعصابات داعش الإرهابية لأفراد من الشرطة.

وذكر بيان للخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "نلفت الانتباه الى تداول مقطع فديو قديم يعود تاريخه الى شهر آب من العام ٢٠١٤ تظهر فيه مشاهد لجرائم قتل بحق عدد من افراد الشرطة العراقية الابطال".ودعا البيان "وسائل الاعلام الوطنية والمواطنين الى ضرورة الانتباه والحذر لمحاولات اثارة القلق وعدم الاستقرار وهي محاولات يائسة لن تستطيع تغيير الواقع والعودة الى الوراء".وأهاب "بجميع الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول اي فيديو او معلومة غير صحيحة قبل التأكد من مصادرها الموثوقة، وفي مقدمتها خلية الإعلام الأمني التي تحرص على نشر المعلومات الصحيحة اولا بأول واتاحتها لجميع وسائل الاعلام".انتهى

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