بابل.. موظفون يتظاهرون للمطالبة بشمولهم بقرار منح المخصصات المهنية

2019/02/23 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلخرج العشرات من الموظفين في محافظة بابل، اليوم الجمعة، للمطالبة بشمولهم بقرار منح المخصصات المهنية إضافة إلى فروقات الدرجات الوظيفية.وقال أحد المتظاهرين: "خرجنا في مظاهرات احتجاجاً على الفروقات في الدرجات الوظيفية لسنتين والتي تقدر بمليار وأربعمئة التي تمت سرقتها ولن نستلم منها شيئاً، هل يقبل المحافظ براتب ثلاثمائة ألف دينار فقط؟ لماذا لا تضاف 30% لرواتبنا؟ للأسف، سكان الأقضية والنواحي لا يشملهم شيء من المستحقات والعلاوات والمكافآت".وأشار آخر: "نحن نحتج على قرار المحافظ بمنح مخصصات مهنية قدرها 30% لموظفي ديوان المحافظة حصراً دون الأقضية والنواحي، ونحن نطالب بعدم حرماننا منها".وذكر متظاهر ثالث: "نطالب بشمولنا بهذا القرار لحاجتنا إليها كوننا أصحاب عوائل وقد واصلنا العمل رغم الظروف الساخنة شمالي المحافظة". وفي وقت سابق، طالب محافظة بابل، كرار العبادي، وزارة المالية بصرف مخصصات الخطورة لموظفي المحافظة.وبحسب وثيقة صادرة من مكتب العبادي موجهة إلى مكتب وزير المالية، أكد المحافظ خلالها "موافقة المحافظة على طلب النائب في البرلمان ثامر ذيبان الحمداني، بشأن منح مخصصات الخطورة المهنية لموظفي المحافظة".

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