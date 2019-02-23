الاعلام الامني يوضح بشأن مقطع فيديو يظهر قتل عناصر من الشرطة

2019/02/23 | 00:33

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى السامرائي ، السبت 23 شباط 2019، أن سامراء خصوصا والعراق عموما دفعا ثمنا غاليا من دماء الشعب العراقي ومن أمن البلاد بسبب عصابة مجرمة ضالة ارتكبت جريمة تفجير الإمامين العسكريين عليهما

بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلنت مديرية الحشد الشعبي، صباح السبت (23 شباط 2019)، صد هجوم انتحاري لعناصر تنظيم داعش، على إحدى القرى جنوب الشرقاط، بمشاركة أهالي القرية.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر، إن "قوات الحشد الشعبي تتصدى لمجموعة من

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في بغداد، الجمعة (22 شباط 2019)، القبض على متهم يقوم بابتزاز النساء بعد "تهكير" حساباتهن عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية في بيان لها، إن "مفارز

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