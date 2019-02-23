مكاسب الأسهم وتصريحات الفيدرالي تثير اهتمامات الأسواق العالمية اليوم

2019/02/23 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: أحمد شوقي

مباشر: أثارت تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي ومكاسب الأسهم اهتمامات الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة.





فيما توقعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" أن يصل الدين السيادي العالمي إلى 50 تريليون دولار بنهاية العام الجاري.





مكاسب الأسهم

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم داخل النطاق الأخضر، ليتجاوز "داو جونز" مستوى 26 ألف نقطة، للمرة الأولى منذ نوفمبر.





كما حقق المؤشر الصناعي مكاسبه الأسبوعية التاسعة على التوالي في أطول موجة صعود أسبوعي منذ 1995.





كما ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم، بقيادة قطاع الموارد الأساسية لتسجل مكاسب أسبوعية.





وتلقت أسواق الأسهم الدعم جراء التفاؤل بشأن إمكانية توصل الولايات المتحدة والصين لصفقة تجارية مع استمرار المحادثات بينهما للأسبوع الثاني على التوالي.





بينما كشفت بيانات اقتصادية عن تراجع ثقة الشركات في ألمانيا بأكثر من توقعات المحللين لتسجل أدنى مستوى منذ 2014، بالتزامن مع فشل الاقتصاد في النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي.





فيما تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر يناير الماضي وفقاً لتقديرات المحللين.





في حين تراجعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق، ليسجل "نيكي" أول هبوط في 5 جلسات لكنه تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية.





وفي بيانات اقتصادية، تسارع التضخم في اليابان وفقاً لتوقعات المحللين خلال الشهر الماضي.





ولأول مرة منذ أكتوبر الماضي، شهدت صناديق الأسهم والسندات في الأسواق الناشئة أول تدفقات خارجة خلال الأسبوع الماضي.





تصريحات الفيدرالي

توقع الاحتياطي الفيدرالي تباطؤ النمو الاقتصادي في العام الجاري، إلى جانب استقرار التضخم، مشيراً إلى أنه يدعم نهج "الصبر" حيال السياسة النقدية.





فيما دعا عضو في الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي إلى الحذر بشأن التضخم، مشيراً إلى أن العلاقة العكسية بين البطالة والتضخم لا تزال موجودة.





ومن جانبه، قال "راندال كوارلز" نائب رئيس الفيدرالي للإشراف، أن البنك المركزي على استعداد لتغير نهجه بشأن الميزانية العمومية إذا أظهرت الظروف الاقتصادية حاجة إلى ذلك.





تقلبات الذهب

في جلسة متقلبة، تمكن الذهب من الارتفاع عند التسوية مع هبوط الدولار الأمريكي، وترقب نتائج المحادثات التجارية، ليسجل مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي.





فيما ارتفعت أسعار النفط عند أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر، ليسجل "نايمكس" مكاسب أسبوعية بنحو 3% بعد بيانات التنقيب عن الخام بالولايات المتحدة.





وكشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار 4 منصات إلى 857 منصة خلال الأسبوع الجاري

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