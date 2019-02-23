بالصور..اكتمال وصول القوات المشاركة في تمرين ''درع الجزيرة المشترك10''

2019/02/23 | 00:36

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الرياض - مباشر: اكتمل وصول القوات العسكرية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب القوات السعودية المشاركين في تمرين "درع الجزيرة المشترك 10" ، الذي ينطلق غداً بالمنطقة الشرقية.





وقال قائد المنطقة الشرقية قائد قوة الواجب المشتركة في تمرين "درع الجزيرة المشترك 10"، اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني، اليوم الجمعة، إن الجميع جاهز لبدء تنفيذ التمرين مع الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".





وأشار، إلى أنه سيتم التدريب على عدد من الفرضيات العسكرية التي ترفع من مستوى الجاهزية القتالية للقوات والاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك‏.





من جانبه بين اللواء الركن عبد العزيز البلوي، أن تمرين "درع الجزيرة 10" يأتي ضمن سلسلة التمارين العسكرية المشتركة بين مجلس دول التعاون الخليجي على مختلف الأصعدة.





والجدير بالذكر، أن التمرين إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية وإبراز التجانس في المجال العسكري وزيادة توحيد المفاهيم والخطط الاستراتيجية العسكرية.





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